Dunkirk: Christopher Nolan ha rivelato come svilupperà la struttura del film

Durante un'intervista con la rivista cinematografica franceseha rivelato nuovi interessanti particolari sul suo ultimo film di prossima uscita,. La pellicola narrerà in modo inusuale gli sconvolgenti avvenimenti che si verificarono a Dunkerque durante la Seconda Guerra Mondiale.

Christopher Nolan si è sbottonato in particolare sulla struttura del film, che presenterà una trama che verrà sviluppata attraverso il punto di vista di tre diversi soldati britannici, dislocati in più punti sul campo di battaglia, e donando così una visione d’insieme di quei tragici momenti.

Il film si dividerà tra l’aria, con Tom Hardy ad interpretare un pilota, la spiaggia, dove seguiremo le gesta di Harry Styles, e il mare, dove agirà la marina e tra i quali troveremo Mark Rylance e Cillian Murphy. Nolan ha spiegato come gli eventi di Dunkirk sono stati vissuti in modo molto diverso a seconda di dove ci si trovasse. I soldati bloccati sulla spiaggia, infatti, hanno dovuto aspettare una settimana intera prima di essere salvati, mentre i soldati e i marinai bloccati sulle navi sono stati in grado di evacuare il campo di battaglia in un solo giorno.

"Per miscelare queste diverse versioni della storia, era necessario mescolare gli strati temporali", ha detto Christopher Nolan. "Da qui è derivata questa struttura complicata, anche se, in fin dei conti, la storia è molto semplice."

Nolan ha spiegato che questa complicata struttura della narrazione è interamente al servizio di una storia il più possibile autentica, raffigurante un momento importante, se non basilare, della seconda guerra mondiale. "Si tratta di un momento essenziale nella storia della seconda guerra mondiale", ha detto Nolan. "Se questa evacuazione non fosse stata un successo, la Gran Bretagna sarebbe stata costretta a capitolare."

Dunkirk esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 luglio 2017.