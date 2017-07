Dunkirk: Christopher Nolan rivela un legame con Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno

In un’intervista concessa a Entertainment Weekly,ha avuto ancora modo di parlare ampiamente del suo ultimo film,

Il regista ha raccontato di essersi concentrato moltissimo sugli aspetti visivi del film e che l’effettiva estensione dello script non rispecchia esattamente la durata del film. Infatti, se consideriamo che una pagina di script vale un minuto nel film, sapere che Dunkirk aveva una sceneggiatura lunga sole 76 pagine stupisce considerevolmente. “È circa la metà di quanto dura il film”, ha dichiarato Nolan. “Era uno scirpt molto corto, di 76 pagine. Volevo davvero raccontare questa storia attraverso le immagini. Per me il film è sempre stato configurato come il terzo atto di un film più grande. Ci sono stati film, usciti negli ultimi anni, come Mad Max: Fury Road o Gravity dove hai a che fare con le stesse difficoltà dei tuoi personaggi”.

Dopo il lunghissimo Interstellar, Nolan è riluttante all’idea di dover dire di aver cercato di fare qualcosa di diverso volontariamente, ma la scelta di un film diverso da quelli realizzati finora gli è stata d’ispirazione: “Si cerca sempre di rimanere attaccati a quello che si è fatto, ma ovviamente senza cercare di ripetersi. Trovi cose che ti piacciono nei film precedenti e cerchi di espanderle e migliorarle. Ad esempio, nel prologo de Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, dove Bane viene introdotto, abbiamo girato questa complicata scena aerea. Per questo film ho voluto costruirne una basandomi proprio su quella”.

Dopo il plauso della critica internazionale, Dunkirk arriverà nelle sale americane il 21 luglio prossimo, mentre in Italia dovremo attendere il 31 agosto seguente.