Dunkirk: Christopher Nolan dice che non è un film di guerra

Negli scorsi annisi è occupato di supereroi e distorsioni della realtà, ma il suo prossimo progetto,, si focalizza su esperienze più che reali. Il film in Italia uscirà ad agosto.

La storia narra di un gruppo di soldati alleati in attesa di essere evacuati. Si trovano sulla spiaggia di Dunkirk e sono circondati dalle truppe tedesche. Ultimamente i film che hanno trattato il tema della Seconda Guerra Mondiale non si sono fatti scrupoli nel mostrare l'aspra realtà della vita al fronte, e questo ha di solito portato le pellicole all'R-rating, ma quando il film è stato dichiarato addirittura PG-13 c'era il dubbio che fosse davvero cupo, quantomeno.

Parlando con l'Associated Press via ABC News, Nolan spiega che il rating dipende molto più dalla suspense che non dalle carneficine.

"Tutti i miei blockbuster sono stati PG-13. Mi sento totalmente a mio agio con questo tipo di rating. Dunkirk non è un film di guerra. E' una storia di sopravvivenza e prima di tutto un film pieno di suspense. Quindi, nonostante ci sia un alto livello di intensità, questo non significa per forza che sia connessa alle scene di sangue proprie del combattimento, che sono state tanto ben fatte in molti film. Abbiamo cercato di approcciarci in modo diverso e di arrivare ad ottenere intensità in modo differente. Vorrei che tipi diversi di persone potessero prendere qualcosa da questa esperienza."

Il film è raccontato da tre diverse prospettive. L'aria (gli aerei), la terra (la spiaggia) e il mare (l'evacuazione da parte della marina). Per i soldati impegnati nel conflitto, gli eventi hanno luogo in diversi archi temporali. Sulla terra, alcuni restano una settimana bloccati sulla spiaggia. In acqua, gli eventi durano al massimo un giorno, e se siete tra quelli che stanno volando verso Dunkirk, gli spitfires britannici al massimo hanno un'ora di autonomia. Per rendere al meglio queste diverse versioni della storia, bisognava mischiare gli strati temporali. Storia semplice, struttura complicata. In ogni caso è Nolan, e pare che abbia speso 5 milioni di dollari per comprare un autentico aereo della Seconda Guerra Mondiale e che gli abbia attaccato sopra delle telecamere IMAX per registrarne lo schianto. Lui nega appassionatamente:

"No. Abbiamo usato ver aerei vintage e li abbiamo fatti volare per il film, ma per gli schianti abbiamo usato dei modelli in scala. Abbiamo altresì speso un sacco di soldi ma non così tanti. Non l'avrei mai fatto! Assolutamente mai... Questi aerei sono così belli e così preziosi per talmente tante ragioni che è assurdo pensare che, con i rispetto che ho per questi tesori, li avrei mai ditrutti, specialmente adesso che ci ho lavorato. Lo Spitfire è la macchina più gloriosa di sempre."

Il cast: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy, Harry Styles, Jack Lowden e Aneurin Barnard.