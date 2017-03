Dunkirk, Christopher Nolan: «Vi trascinerò nel film solo se lo vedrete in sala!»

Continuano le anticipazioni dal ComicCon di Las Vegas, che oggi ha visto salire sul palco l'amatissimoper presentare il suo atteso, la storia dell'Operazione Dynomo che salvò la vita a circa 340 mila truppe alleate.

Parlando del film, della sua importanza e delle tecniche di regia impiegate nel girarlo, il regista ha avuto modo di riflettere con il pubblico sulla necessità di fruire un tale racconto in sala, unico ambiente possibile dove possiamo essere da lui trascinati all'interno della vicenda e dello spettacolo.



Introducendo una clip, Nolan ha infatti spiegato: «Dunkirk è una delle più grandi storie dell'umanità. Al cuore, è un racconto di sopravvivenza. Il nemico ha chiuso gli inglesi in questa spiaggia dove non c'è via di scampo. Ho voluto mettere il pubblico direttamente nella storia». Il regista ha così dichiarato come nelle sua intenzioni ci fosse l'idea di un'immersione totale dell'utenza nelle vicende del film, che nella sostanza significa l'impressione di essere su quella spiaggia, correre con i soldati e volare sopra di essi.



Nolan ha poi continuato: «Questo è infatti un film che necessita di trasportare l'utente attraverso la suspance, lasciandogli credere di essere lì, e l'unico modo per farlo è attraverso la distribuzione cinematografica. Vorrei ringraziare tutti voi per il vostro sostegno e affetto in tutti questi anni. Conto su tutti voi per cercare di presentare questo film nel miglior modo possibile». Vi ricordiamo che il progetto è stato girato in pellicola 65mm e avrà una distribuzione adeguata alla scelta e di alta qualità, anche in IMAX.



Dunkirk vede nel cast Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance e Harry Styles, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 31 agosto 2017.