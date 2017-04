Dunkirk, Christopher Nolan: "Ecco perché ho scelto Harry Styles!"

Sappiamo ormai da tempo che l'ex former degli, è stato scelto daper interpretare uno dei giovani protagonisti del suo attesissimo, ma intervistato dal Los Angeles Time in questi giorni il regista ha spiegato più approfonditamente la sua scelta.

Queste le dichiarazioni di Nolan in merito al debutto al cinema del cantante e attore inglese 23enne: «Quando stavamo mettendo insieme il cast, abbiamo scelto alcuni nomi già affermati: Kenneth Branagh, Mark Rylence, Tom Hardy e Cillian Murphy. Quando però dovevamo cercare attori per le parti dei ragazzi sulla spiaggia, abbiamo deciso di cercare tra giovani più sconosciuti. Non che Harry non sia famoso, ma non aveva mai recitato in un film prima d'ora. Così si è presentato all'audizione. Ho provinato letteralmente migliaia di giovani in diverse combinazioni, e lui era perfetto per la parte».



Dunkirk racconterà della famosa Operazione Dynamo che salvò la vita a 340 mila truppe alleate, bloccate sulla spiaggia della città del titolo e alla mercé di un imminente attacco tedesco. L'uscita nelle sale è prevista per il 31 agosto 2017.