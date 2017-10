Dunkirk: la campagna per gli Oscar include anche i Blu-Ray in 4K

Al momento non ci sono dei candidati scontati per la prossima edizione dei Premi Oscar, maè certamente uno dei film più apprezzati dell’anno e la sua campagna mediatica per la nomination è appena iniziata.

La Warner Bros, infatti, sta pianificando di inviare il film di Christopher Nolan ai vari giurati dell’Academy nel miglior formato digitale attualmente possibile per l’home video, ovvero in Blu-Ray 4K Ultra HD. Ricordiamo che la pellicola è stata girata in 70mm e che la maniera migliore suggerita per vederlo in sala fosse nelle sale IMAX in 70mm.

Warner ha già inviato ai giurati una mail con cui questi ultimi potranno iscriversi e registrarsi per ottenere una versione in super alta definizione di Dunkirk, con una scadenza fissata al 31 ottobre. Ovviamente, i giurati non potranno godere appieno dell’esperienza se non saranno in possesso di un televisore che supporti l’Ultra HD in 4K e con un lettore Blu-Ray analogo. Quella riservata ai membri dell’Academy, inoltre, sarà una versione che conterrà esclusivamente il film, senza alcun extra.

