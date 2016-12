Dune: Denis Villeneuve in lizza per la regia

Secondo Variety, la Legendary Pictures sta accelerando i tempi per quanto riguarda un nuovo adattamento cinematografico di. Secondo il sito,sarebbe in lizza per dirigere questo remake.

Denis Villeneuve, regista di Sicario e del prossimo Blade Runner 2049, aveva espresso interesse già alcuni mesi fa, spiegando: "Un mio grandissimo sogno è quello di adattare Dune, ma ottenerne i diritti è un processo piuttosto lungo e non penso di riuscirci". Invece, secondo Variety, se tutto andrà per il verso giusto, sembra proprio che ci sia riuscito!

La Legendary ha annunciato l'acquisizione dei diritti del romanzo di Frank Herbert del 1965 lo scorso mese. Dune è già stato adattato per il grande schermo da David Lynch, una pellicola diventata un cult con il passare del tempo.