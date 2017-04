Dumbo: Michael Keaton potrebbe essere il villain

Dopo l'Avvoltoio di, l'attorepotrebbe finire per dare il volto ad un altro villain. Variety conferma che l'attore è in trattative per interpretare il villain principale dell'adattamento cinematografico in live-action dedicato a

Se le trattative con la Walt Disney Pictures andranno a buon fine, Keaton tornerà a lavorare con Tim Burton. I due hanno collaborato nei primi indimenticabili film su Batman (Batman e Batman - Il Ritorno) ma anche al cult movie Beetlejuice. Keaton dovrebbe interpretare colui che comprerà il circo del personaggio interpretato da Danny DeVito per sfruttare l'elefantino volante.

Nel cast potrebbero esserci anche Colin Farrell ed Eva Green. Ehren Kruger ha firmato la sceneggiatura per Tim Burton e produrrà la pellicola, ancora senza una data di uscita, insieme a Justin Springer.