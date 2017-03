Dumbo: Colin Farrell in trattative

Il cast dell'adattamento cinematografico in live-action dipotrebbe arricchirsi di un nuovo attore. Deadline conferma che l'attoreè in trattative per salire a bordo del progetto.

Se tutto andrà per il verso giusto, Farrell interpreterà Holt, un uomo vedovo con due figli protagonisti dell'avventura. Eva Green e Danny DeVito sono gli altri attori attualmente in trattative per unirsi al progetto: la prima interpreterà una trapezista francese che lavora nel circo 'cattivo' gestito dal villain Vandemere (ancora senza un volto) mentre DeVito sarà Medici, il proprietario di un circo più piccolo.

Non è la prima volta che Farrell collabora con la Disney, avendo partecipato all'acclamato Saving Mr. Banks. La regia di Dumbo sarà affidata al regista Tim Burton.