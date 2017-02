Dredd: il produttore aggiorna sul sequel

Nonostante il filmcon Sylvester Stallone non fu un grande successo, il rifacimento del 2012 riuscì a catturare l'essenza del fumetto, grazie anche alla caratterizzazione del personaggio di. In questi mesi si è parlato spesso di un sequel. Tuttavia i fans dovranno aspettarsi delle novità, come dichiarato da Adi Shankar.

Dopo le varie ipotesi dei mesi scorsi, tra cui anche una possibile serie per Netflix, idea lanciata da una petizione, il produttore ha dichiarato a Collider:"Attualmente non abbiamo grosse novità sul sequel di Dredd ma stiamo cercand di andare in quella direzione. Non credo che sarà un film in live action, almeno per quanto riguarda il progetto più imminente. Posso dire che ci saranno più Judge Dredd a un certo punto, quindi i fans avranno delle sorprese."

Dredd, diretto da Pete Travis, il primo film sul personaggio di Giudice Dredd, un ufficiale di polizia di una violenta città futuristica, comprendeva nel cast Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Wood Harris e Langley Kirkwood.