Dredd: Adi Shankar non sarà coinvolto nel futuro del franchise

Mentre i risultati al botteghino del secondo adattamento live-action del personaggio dinon sono stati stellari, la ricezione dei fan è stata per lo più positiva. Tuttavia, sembra che la rassicurazioni disul futuro del franchise non rappresentano una garanzia di sicurezza alla luce delle ultime novità riguardo al suo coinvolgimento.

I fan hanno chiesto a gran voce la produzione di un sequel al film del 2012 e il produttore esecutivo Adi Shankar è stato uno dei fautori più importanti della realizzazione di una nuova puntata della serie di film del franchise. A seguito dei commenti recenti di Shankar, in cui il produttore ha insistito sul fatto che un sequel arriverà presto, i fan sono stati sollevati nel sentire che il personaggio sarebbe tornato sugli schermi cinematografici in qualche forma. Ma Jason Kingsley, co-proprietario del personaggio, ha recentemente dichiarato che Shankar non è coinvolto nel futuro del franchise di Dredd.

Mentre Kingsley non escludere completamente un sequel, ha voluto sottolineare che Shankar non parteciperà ad alcun follow-up: "Abbiamo veramente apprezziamo l'entusiasmo di Adi per Judge Dredd, ma lui non avrà alcun coinvolgimento con il franchising e con le eventuali future uscite sul grande o sul piccolo schermo. Le dichiarazioni secondo cui lui starebbe portando avanti i progetti per un sequel di Dredd non sono vere e non vogliamo che fan alimentino le loro speranze solo per poi vederle infrante.".