Dragonheart: Battle for the Heartfire, Patrick Stewart nel nuovo trailer

dà voce a Drago nella nuova epica avventura d’azione, che sarà rilasciata dallasu Blu-ray, DVD, in Digital HD e On Demand a partire dal 13 giugno 2017. Potete vedere il trailer d’esordio in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto.

Dalla produttrice Raffaella De Laurentiis, fa il suo ritorno trionfale un nuovo capitolo del leggendario franchise fantasy che ha deliziato il pubblico di tutto il mondo. Ricco di emozionanti avventure e incredibili effetti visivi, Dragonheart: Battle for the Heartfire conterrà nella versione su Blu-ray e DVD anche delle chicche inedite del film.

Una curiosità poco conosciuta dal pubblico è che Patrick Stewart fu tecnicamente la prima persona a dar voce all'originale Dragonheart nei primi anni '90, quando lo sceneggiatore e regista originale Patrick Read Johnson filmò le prime sequenze di prova utilizzando la testa di un fantoccio animatronic creato dai Jim Henson Studios. Un giovane e sconosciuto Clive Owen era stato provinato per la parte di Bowen (poi interpretato da Dennis Quaid) e Patrick Stewart doppiò il drago. Anche se il test ebbe successo, il film venne poi assegnato a Rob Cohen, che creò il drago in CGI e usò la voce di Sean Connery.

In Dragonheart: Battle for the Heartfire, Patrick Stewart presta la voce a Drago, il magnifico drago che si legò a re Gareth. Quando però il re muore, i suoi potenziali eredi, dei gemelli che possiedono la forza del drago, usano i loro poteri ereditati uno contro l'altro, per prendere possesso del trono. Quando la fonte del potere di Drago, noto come Heartfire, viene rubato, i fratelli devono terminare la loro rivalità o il regno potrebbe cadere.

Il Blu-ray, DVD e Digital HD includono i bonus:

- Dietro le quinte di Dragonheart: Battle for the Heartfire

- La magia dietro Drago

- All'interno del Castello

Fanno parte del cast di Dragonheart: Battle for the Heartfire Patrick Stewart, Tom Rhys Harries, Jessamine-Bliss Bell, André Eriksen, Richard Cordery, Martin Hutson, Turlough Convery, Delroy Brown, Lewis Mackinnon, Marte Germaine Christensen, Ørjan Thormod Gamst, Daniel Berge Halvorsen, Stig Frode Henriksen e Tamzin Merchant.