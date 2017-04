Dragonball Evolution: il regista non sapeva nulla della serie quando ha firmato

Nel circolo degli anime c'è una cosa che non va mai nominata:, il film. Lo odiano tutti, e tutti fanno finta che non sia mai esistito nella storia dell'universo. Perché è stato un flop clamoroso. Il live-action doveva basarsi sulla serie manga cult di, ma è stato un disastro.

Se vi siete mai chiesti il motivo del flop, non siete i soli. in molti infatti hanno puntato il dito contro il regista James Wong, che ha distrutto, trattandolo malissimo peraltro, qualcosa che i fan amano alla follia: Dragon Ball! Hollywood l'ha trattato proprio male, Goku. Una risposta potrebbe essere per esempio, il fatto che Wong non avesse la minima idea di cosa stesse per girare, prima di firmare il contratto. Eh, già. In pratica, come ha spiegato a Newsrama, lui era il rimpiazzo di Stephen Chow, inizialmente assunto per dirigere la pellicola:

"A un certo punto Stephen Chow, ha lasciato il progetto", spiega Wong. " La 20th Century Fox mi ha chiamato e mi ha chiesto se fossi interessato o meno a dare un'occhiata allo script. Non sono mai stato un fan di Dragon Ball, non ne sapevo molto quindi. Dissi che gli avrei dato un'occhiata e l'ho trovato interessante, ma mi sono davvero appassionato al progetto solo nel momento in cui ho letto il manga di Toriyama perché l'ho trovato divertente, innovativo, semplicemente fantastico!"

Naturalmente Wong ha fatto il possibile per familiarizzare con Dragon Ball, ma il fatto di non essere un fan della saga ha fatto storcere il naso a molti e fatto pensare che non fosse proprio adatto al compito che gli è stato affidato.

In passato quindi, anche lo sceneggiatore si è scusato con i fan per il disastro di Dragonball Evolution, con queste parole: "Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi. Dragonball Evolution è stato un momento della mia vita creativa, davvero doloroso. Sapere che c'è qualcosa di scritto con il mio nome sopra, che è così odiato a livello globale. Ricevere email di odio da ogni parte del mondo fa davvero molto male. Ho provato a conviverci, ma alla fine sono arrivato al punto in cui non posso fare altro che prendermi tutta la responsabilità per aver deluso così tanti fan. Ho fatto del mio meglio, ma alla fine ho lasciato cadere la sfera del drago."

"Sono entrato nel progetto pensando alla cospicua paga, non come un fan della saga, ma come un uomo d'affari che sta accettando un incarico. Ho imparato che quando ti imbarchi in un contesto creativo senza passione, l'unico risultato che puoi ottenere è il disastro. Quindi non sto dando la colpa ad altri che a me stesso per l'insuccesso di Dragon Ball. Come fan di altre serie, so cosa significhi essere delusi da qualcosa di largamente anticipato che poi non soddisfa le aspettative."

"Spero di poter creare qualcosa che vi piacerà e di cui sarò veramente appassionato. E' l'unica cosa su cui mi sto concentrando adesso."