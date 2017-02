Dragged Across Concrete: Mel Gibson e Vince Vaughn i protagonisti

saranno i protagonisti di, thriller del regista. Il film riunirà i due attori che hanno recentemente collaborato nel film, dove Vaughn è stato diretto dal premio Oscar al miglior film e al miglior regista per Braveheart, Mel Gibson.

Dopo la collaborazione in La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson e Vince Vaughn lavoreranno fianco a fianco in Dragged Across Concrete, che racconta le vicende di una coppia di poliziotti che viene accusata di utilizzare metodi violenti a seguito della visione di un video online nel quale i due agenti vengono colti in flagrante. Dopo essere stati sospesi, i due verranno trascinati nel mondo del crimine per compiere la loro vendetta.

Mel Gibson nel 2016 ha recitato anche nel film Blood Father mentre Vince Vaughn ha preso parte anche alla pellicola Tempo limite di Peter Billingsley.