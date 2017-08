Downsizing: primo teaser per il film di Alexander Payne con Matt Damon

Dopo essere stato il film d’apertura della 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia questa mattina, è approdato in rete il primo teaser trailer di, di

Si tratta di un piccolo filmato di 30 secondi che anticipa l’uscita del trailer vero e proprio, atteso per il 12 settembre 2017. Downsizing è una commedia fantascientifica e surreale che racconta la storia di un uomo deciso a sottoporsi a un processo di miniaturizzazione per entrare a far parte di una particolare comunità, il tutto per venire incontro al forte problema di sovrappopolazione del pianeta Terra.

Nel cast del film anche Kristen Wiig, Christoph Waltz e Jason Sudeikis. La sceneggiatura è opera di Payne, a quattro mani con Jim Taylor, con cui ha vinto un Oscar per Sideways - In viaggio con Jack. Su queste pagine trovate la nostra recensione in anteprima proprio dal Festival di Venezia. La pellicola esordirà nelle sale americane il 22 dicembre 2017.