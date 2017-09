Downsizing: arriva il primo trailer del film con Matt Damon

Come promesso, in seguito alla premiere al Toronto International Film Festival, la Paramount Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di, la commedia sci-fi a lungo sviluppata dal regista. Trovate il trailer proprio in questa notizia.

Matt Damon sarà il protagonista del film, affiancato da Kristen Wiig; con loro anche Christoph Waltz, Hong Chau e Jason Sudeikis. La sceneggiatura è stata firmata da Payne insieme a Jim Taylor.

Downsizing immagina un mondo ormai sovrappopolato e dei scienziati che scoprono un rimedio interessante: rimpicciolire le persone e farle vivere in un nuovo mondo miniaturizzato. Paul Safranek e sua moglie Audrey decidono di accettare l'esperimento e di abbandonare la loro vita in Omaha per trasferirsi in questo nuovo piccolo mondo...

La pellicola è attesa in USA per dicembre.