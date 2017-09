Doug Liman vuole cambiare titolo anche a Edge of Tomorrow!

Doug Liman , regista di, con, vuole rinominare tutto il il franchise così che faccia "match" con il titolo del sequel, che è

Per fare combaciare i titoli dunque, Edge of Tomorrow dovrebbe diventare "Live Die Repeat"; il sequel così, non stonerebbe e sarebbe in linea con la prima pellicola anche nel titolo.

Inizialmente il primo film doveva intitolarsi All You Need is Kill, come l'omonima graphic novel da cui è tratto. la Warner Bors., tuttavia, nel 2013 decise di cambiare il titolo in Edge of Tomorrow nonostante il regista, Doug Liman, abbia combattuto strenuamente già all'epoca per intitolarlo Live Die Repeat. Lo studio vinse la "battaglia". Dopo il fallimento al botteghino, tuttavia, il film è stato rilasciato in home video con la scritta Live Die Repeat bene in vista.

Liman adesso vuole rinominare tutto il franchise per evitare troppa confusione:

"Spero di riuscire a rinominare i film in Live Die Repeat, e il sequel prenderà spunto da quello, che sia Live Die Repeat and Repeat o qualcosa di simile. Tom e io facciamo il film per il lungo periodo, quindi spero che, anche se più in là, il titolo venga modificato."

Riguardo la trama Liman ha confermato che il sequel inizierà dove il primo film è terminato e darà perciò completo senso al finale della prima pellicola.

Una data ufficiale di rilascio di Live Die Repeat and Repeat, per adesso, ancora non c'è.