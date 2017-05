Doug Liman stuzzica i fan con il suo prossimo film: Justice League Dark

Sebbene non abbia ancora una data di uscita, il registasta ancora lavorando a, nuovo adattamento cinematografico della DC Comics, che vedràalla guida di un'improbabile squadra di antieroi.

"Penso che la gente resterà sorpresa nello scoprire quanto intimo e incentrato sui personaggi sia Justice League Dark" spiega Liman "Soprattutto nel genere del cinecomic di oggi. Abbiamo trovato il modo per farlo piccolo e personale, questo è il mio obiettivo. The Wall, il mio ultimo film, è incentrato sui personaggi. E' uno scenario che mi ha permesso di... diciamo solo che adoro le persone! Adoro metterle in situazioni folli! Abbiamo una caratterizzazione per John Constantine davvero umana in preparazione".

Liman spiega che il suo progetto si avvicinerà al Deadpool di Tim Miller, sebbene in maniera totalmente differente, con la possibilità che sia vietato ai minori e che, comunque, "sia diverso dal resto dei cinefumetti". Liman prenderà ispirazione anche dai classici dell'horror: "Per Jason Bourne ho rivisto vecchie pellicole anni '70. Per Justice League Dark sto riguardando i classici come L'Esorcista, The Omen o Carrie".