Dottor Strange: Kaecilius in una scena tagliata dal film

Non manca molto all'arrivo dell'edizione home video died ecco arrivare in rete una delle scene tagliate della pellicola, con protagonista il villain. Potete visionarla dopo il salto.

Stando a Scott Derrickson, le sequenze sono state tagliate per via dei test screening: molte delle scene 'interrompevano' il plot principale con il viaggio interiore di Dottor Strange e per questo sono state eliminate.

Come abbiamo detto, Derrickson ha diretto il cinefumetto dei Marvel Studios interpretato da Benedict Cumberbatch. Con lui Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton.

Il personaggio del Dottor Strange tornerà in Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Anthony & Joe Russo ed in arrivo a maggio 2018 nelle sale cinematografiche.