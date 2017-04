Doctor Strange 2: Scott Derrickson dovrebbe tornare alla regia

è stata una delle sorprese - in campo, ovviamente - dello scorso anno. Nonostante questo, i Marvel Studios non hanno ancora ufficializzato un sequel del film.

Secondo un nuovo report di Deadline, Doctor Strange 2 è piuttosto sicuro e dovrebbe uscire nei prossimi anni - quindi dal 2019 in poi. Il sito conferma che Scott Derrickson, regista e co-sceneggiatore del primo episodio, tornerà anche in cabina di regia per il sequel, salvo complicazioni; prima di dedicarsi al ritorno dello Stregone Supremo, Derrickson dirigerà il serial tv Locke & Key.

Benedict Cumberbatch riprenderà i panni del Dr. Strange sia in Thor: Ragnarok che nel prossimo Avengers: Infinity War (e, probabilmente, nel quarto Avengers in uscita nel 2019).