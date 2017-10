Dopo Thor: Ragnarok arriverà World War Hulk? Feige sul futuro del Golia Verde

Una cosa è certa: un film stand-alone dedicato anon avverrà in tempi brevissimi, motivo poi per inserirlo nella storyline del Dio del Tuno nell'atteso Thor: Ragnarok prima di rivederlo in, maha dei piani ben precisi per il futuro cinematografico del Golia Verde interpretato da

Parlando infatti dell'eroe Marvel, Feige ha rivelato che "ci sono in progetto grandi cose per Hulk" e che la "relazione/trasformazione tra Burce Banner e Hulk sta evolvendo molto rispetto al passato". Queste le sue precise parole: "Tutto è possibile. Abbiamo parlato con Mark per cercare di convincerlo ad essere in Thor: Ragnarok con entusiasmo, proponendogli un arco narrativioin tre film partendo proprio da questo. E l'intenzione è di procedere con questa idea. Ora, non rivelerò cosa succederà, ma la base è la continua evoluzione del rapporto tra Banner e Hulk, alla quale assisteremo anche nel film di Taika [Waititi]. A tal proposito, c'è una bellissima battuta di Hulk quando dice 'questa volta è diverso: solitamente sembra che entrambi abbiamo una mano al volante, ma adesso lui sta guidando mentre io sono chiuso nel bagagliaio'".



Se quindi Hulk dovesse acquisire una coscienza completa e Avengers 3 e 4 fossero il secondo tassello di questo grande arco narrativo, il terzo e ultimo film potrebbe essere una trasposizione dell'amatissimo Word War Hulk? La speranza resta, ma la certezza è che nel futuro del Golia Verde si saranno ruoli più da protagonista che da guest-star, e per ora tanto basta a non farci arrabbiare. Perché poi parliamoci chiaro: Hulk spacca davvero!



Vi ricordiamo comunque che Thor: Ragnarok uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.