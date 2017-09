Dopo Justice League, la DC cambierà la sua strategia riguardo i film

Che apprezziate o meno i film della, è innegabile che, in questi anni, c'è stata molta confusione dietro le quinte della realizzazione di questo universo cinematografico, con numerosi problemi di produzione e, talvolta, pellicole non all'altezza delle aspettative.

Dopo Justice League, però, la DC cambierà la sua strategia riguardo questi film. Nonostante lo studio manterrà intatta la continuity, l'idea di Geoff Johns e Diane Nelson, che i due hanno svelato a Vulture, è quella di realizzare delle pellicole sempre più prive di riferimenti o setup ad altri film, e più liberi di raccontare le proprie storie senza troppi collegamenti. Insomma, tutto il contrario di ciò che i Marvel Studios hanno fatto in questi anni e che la DC ha provato a realizzare fino a Suicide Squad.

"Andando avanti, la nostra intenzione è sicuramente quella di mantenere una continuity di base per far sì che nulla diverga e che tutto abbia senso, ma non abbiamo intenzione di realizzare una storyline comune o troppi collegamenti nello stesso universo" spiega la Nelson.

"Un film non sarà su un altro film" continua Johns "Alcune pellicole collegheranno i personaggi insieme, tipo Justice League. Ma tipo Aquaman... il nostro obiettivo non è quello di collegarlo con altri film. Andando avanti, vedrete l'Universo DC essere un universo, ma uno che provenga dal cuore dei filmaker che lo stanno creando".

E riguardo i rumor, spesso negativi, Johns afferma: "Qualcosa è vera, qualcosa è falsa. Quando iniziamo a parlare di progetti o iniziamo a scrivere degli script, a volte le informazioni trapelano in rete. Altre volte le informazioni arrivano non del tutto vere, ed è frustrante.".