Dolph Lundgren si allena per le riprese di Creed II

Attraverso un video condiviso su Instagram,ha documentato una sua sessione d'allenamento in vista dell'inizio delle riprese di Creed II, che lo vedranno tornare nei panni del personaggio che l'ha fatto conoscere nel mondo, Ivan Drago.è il sequel di Creed, film di Ryan Coogler con protagonista Michael B. Jordan.

Scritto da Sylvester Stallone, Creed II è previsto in uscita nel 2018 e vede Adonis Creed, figlio di Apollo Creed e protagonista della pellicola precedente, ormai astro nascente del pugilato e sempre più desideroso di ripercorrere le gesta del famoso padre.

La presenza di Ivan Drago sembra conseguente a quella del figlio di quest'ultimo all'interno della trama.

Dolph Lundgren si è distinto negli anni in numerose pellicole d'azione, in particolare nella serie di film I mercenari al fianco di altre leggende del cinema picchiaduro come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis, Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme.