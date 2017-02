Doctor Strange: una scena tagliata e nuovi concept art

In rete è stato diffuso del nuovo materiale su, uno dei migliori cinecomic mai realizzati dai Marvel Studios, connei panni del neurochirurgo Stephen Strange. Ora possiamo vedere una nuova scena tagliata, con Kaecilius e Zealots a colloquio e alcuni concept art che riguardano l'evoluzione del demone Dormammu.

Dopo alcuni rumors su un secondo film, con Mads Mikkelsen che si è detto disposto a tornare nel ruolo di Kaecilius, i fans sperano in un nuovo capitolo di Doctor Strange.

Diretto da Scott Derrickson, Doctor Strange vedeva il neurochirurgo Stephen Strange, che in seguito a un incidente che gli compromette l'uso delle mani, inizia un viaggio alla ricerca dell'Antico, unica speranza per il suo futuro. Egli diventerà Doctor Strange, accumulando una forza sovrumana.

Il cast di Doctor Strange è composto da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e il premio Oscar Tilda Swinton.