Doctor Strange: Tony Todd era stato scelto per doppiare Dormammu

Come saprete, inil villain Dormammu è doppiato dallo stesso. Ma ora, in una nuova intervista, l'attoresvela che il nemico numero uno di Strange ha 'rischiato' di avere la sua voce.

"Vi svelerò una mia recente delusione" ha svelato l'attore in un'intervista "Per poco non sono stato in Doctor Strange. Ho fatto una sessione di doppiaggio per Dormammu. Benedict aveva già registrato i suoi dialoghi per Dormammu ma i produttori volevano avere un'alternativa tra le mani. Ho registrato per sei ore ma due settimane prima dell'uscita del film, mi hanno chiamato e mi hanno detto che avrebbero usato Benedict. Ho pianto? No. Ho capito. Sono rimasto un po' deluso, mi sarebbe piaciuto vedere la gente venir da me a chiedermi 'sei tu Dormammu?'. Ma ci sarà un altro Dormammu per me in futuro".