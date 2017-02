Doctor Strange sorpassa L'Uono d'Acciaio ai box-office

Uno dei supereroi più iconici del mondo ha dimostrato di non poter competere con uno dei componenti dalla squadra, almeno per quanto riguarda la sua trasposizione sui grandi schermi., infatti, ha da poco superato gli incassi denei botteghini di tutto il mondo.

Per essere la prima pellicola di un franchising con un protagonista che non è esattamente uno dei personaggi più famosi del mondo, Doctor Strange è stato sicuramente un grande successo su tutti i fronti: quello della critica, del pubblico e degli incassi.

Nonostante il rilascio del Blu-ray avverrà tra meno di un mese, la pellicola sta ancora raccogliendo una buona dose di incassi, soprattutto in Giappone. Gli ultimi guadagni del lungometraggio, infatti, l'hanno portata a quota 669.7 milioni di dollari in tutto il mondo e, con questa cifra, il film ha ufficialmente superato gli incassi totali de L'Uomo d'Acciaio, che ammontavano a 668 milioni di dollari.

Quindi possiamo dire che lo Stregone Supremo ha appena battuto Superman e a partire da ora, il film di Dottor Strange è la sesta storia delle origini di un supereroe più vista di tutti i tempi. Nonostante ciò, la Warner Bros. e il DC Films Universe contano ancora su Suicide Squad come loro cavallo di battaglia, che ha raccolto ai botteghini 745 milioni di dollari.