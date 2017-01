Doctor Strange: Scott Derrickson parla della Gemma del Tempo

Durante la promozione per l'uscita in home video di, il regista e co-sceneggiatoreha parlato nuovamente dello sviluppo del cinecomic dei Marvel Studios.

Secondo il regista, almeno nelle intenzioni iniziali, l'Occhio di Agamotto non era una Gemma dell'Infinito ma la cosa è stata aggiunta 'in maniera organica' dal filmaker durante la produzione. "L'ultima scena con Wong è stata girata dopo le riprese principali,quando abbiamo deciso di aggiungere quella nozione" spiega "E' stato in quel momento che stavamo trovando un modo per collegarlo al resto dell'intero Universo Cinematografico Marvel".

Quando Derrickson e la Marvel hanno sviluppato Doctor Strange non si sono accorti di quanto il tempo fosse un elemento importante nella pellicola: "E' qualcosa che è emerso durante la lavorazione e, più precisamente, durante il primo montaggio. Non abbiamo iniziato lo sviluppo del film pensando al tempo come tema ricorrente o alla Gemma del Tempo. Sapevo che c'era Kaecilius che, sin dalle prime stesure dello script, voleva essenzialmente vivere per sempre, ma non era qualcosa legato al tempo in sé quanto una cosa più strettamente religiosa. Ma continuando a procedere tra multiversi, dimensioni varie e tutto ciò, l'idea che il tempo fosse una dimensione a sé stante - e Dormammu che vive oltre il tempo - si è integrata perfettamente nella storia di Strange".

"Abbiamo iniziato a notare altri particolari, come l'orologio o Christine che gli dice 'solo il tempo ti dirà quanto ti amo'. Stavamo creando un personaggio che si domanda qual è il significato della sua vita, chi è lui in questo vasto multiverso... e confronta queste domande come creatura del tempo" continua il regista "Il tempo, per definizione, non è infinito. Inizia e finisce come le nostre vite. Il tempo stava diventando il focus di questa pellicola".

La possibilità di far tornare indietro il tempo e battere Dormammu introducendo il tempo in una dimensione che ne è priva, hanno permesso a Derrickson e al suo team di non concludere la pellicola "con un bel po' di distruzione come negli altri film Marvel".