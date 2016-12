Doctor Strange: lo sceneggiatore sulla possibilità dell'introduzione di Clea

è stato un grosso successo per i Marvel Studios, e sicuramente un sequel è già in fase di sviluppo (almeno in gran segreto). In attesa di una conferma, il co-sceneggiatore del film,, ha svelato che c'è una possibilità che torni per scrivere anche il sequel.

In Doctor Strange è, infatti, assente il personaggio di Clea, uno dei characters più importanti del fumetto dello Stregone Supremo. "E' un personaggio difficile da adattare perché suo zio è questo Dio onnipotente dalla testa in fiamme e lei è questa bellissima ragazza che studia magia. E' un rapporto complicato da adattare da fumetto al grande schermo. Ma è comunque davvero interessante... dovremmo trovare un modo per introdurla".

Allo stesso modo, lo sceneggiatore ha parlato di uno dei villain più interessanti della mitologia di Strange, Nightmare: "Assolutamente, sì, è uno dei più grandi! C'è tutto un gran potenziale con Nightmare da esplorare. E poi c'è Mordo che potrebbe tornare... ci sono tante cose che possiamo esplorare".