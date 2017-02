Doctor Strange: scene tagliate, dietro le quinte e concept art dal film

In occasione dell'imminente arrivo in home video del cinefumetto dei Marvel Studios, sono stati diramati in rete un estratto dal dietro le quinte del film ed un'altra sequenza tagliata.

La scena tagliata, in particolare, è incentrata nuovamente sul villain Kaecilius, a cui dà vita Mads Mikkelsen. Qui sotto trovate, inoltre, una serie di concept art alternativi per il personaggio di Dormammu, realizzati dall'artista Jerad Marantz.

Doctor Strange è co-scritto e diretto da Scott Derrickson e prodotto dai Marvel Studios, e vede Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista, Stephen Strange. Al suo fianco, oltre a Mikkelsen, anche Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Tilda Swinton.

Doctor Strange sarà anche in Avengers: Infinity War, in arrivo a maggio 2018, e farà una partecipazione al prossimo Thor: Ragnarok, in uscita a novembre.