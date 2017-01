Doctor Strange: online dei concept con... Ryan Gosling

Mentresta per debuttare in home video (da febbraio), online sono apparsi dei concept art che ci mostrano i primi design del personaggio con le fattezze, però, dell'attore di: trovate tutte le immagini in calce alla notizia.

Come saprete, Benedict Cumberbatch è sempre stata la prima scelta dei Marvel Studios e del regista Scott Derrickson per interpretare Doctor Strange ma, impegni con il teatro, lo hanno portato a dire 'no' al progetto, costringendo lo studio ed il regista a fare dei test ad altri attori (oltre a Gosling ricordiamo anche Jared Leto o Joaquin Phoenix). Nessuno di questi provini è, però, andato 'bene' e Scott Derrickson ha convinto la Marvel a posticipare le riprese e la data di uscita del film per avere Cumberbatch nel cast.