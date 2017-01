Doctor Strange: molte delle battute di Dan Harmon sono state tagliate

In una nuova intervista con ScreenCrush, il registaha svelato che molte delle battute scritte dapersono state tagliate dalla pellicola.

Ricorderete che l'autore di Rick and Morty e Community, Dan Harmon, fu ingaggiato dai Marvel Studios per aggiungere un tocco di umorismo allo script di Doctor Strange. Ora Derrickson ha svelato che le battute che ha scritto l'autore per il film sono state tagliate - non tutte, ovviamente - perché troppo strambe.

Derrickson ha spiegato che l'ingaggio di Harmon è stato fortemente voluto sia da lui che dalla Marvel perché alla pellicola serviva 'una voce fuori dal coro': "Non aveva letto le sceneggiature né conosceva la mitologia del Dr. Strange, e non so quanto fosse fan dei fumetti. Ma ha visto il film, lo ha amato, e ha fornito qualche idea che è stata d'aiuto. Questo è stato uno dei più contribuiti che ha dato alla pellicola":