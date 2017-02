Doctor Strange: Mads Mikkelsen tornerebbe volentieri nel ruolo di Kaecilius

In occasione dell'uscita in home video dell'ultimo cinecomic targato Marvel Studios,, l'attore, che nella pellicola interpreta il villain, Kaecilius, ha spiegato di essere pronto a tornare nel ruolo qualora la Marvel lo volesse.

"Si, mi piacerebbe tornare. E' sempre interessante esplorare ancora di più queste storie e, ovviamente, mi piacerebbe tornare, non ci penserei due volte" ha spiegato l'attore "Mi piacerebbe esplorare anche il passato di Kaecilius. Non puoi farlo in un film sul Dr. Strange, perché altrimenti durerebbe otto ore!".

Il villain non muore alla fine del primo episodio, quindi un suo ritorno è comunque possibile. Tutto è nelle mani dei filmaker, ovviamente. Vi terremo aggiornati per qualsiasi sviluppo futuro su Doctor Strange 2.