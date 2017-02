Doctor Strange: la ILM pubblica il dietro le quinte degli effetti speciali

In attesa della release in Home Video di, che avverrà il 1° Marzo in Italia, arrivano online nuove featurette dal dietro le quinte del cinecomic.

Gli effetti speciali di Doctor Strange sono stati davvero ambiziosi e creativi, tanto da guadagnarsi varie nomination, dai BAFTA agli Oscar.

Oggi, la Industrial Light and Magic ha pubblicato due video, che mostrano la creazione digitale della Dimensione Specchio e del potere della Gemma del Tempo. Potete vederle dopo il salto.

Diretto da Scott Derrickson e con protagonista Benedict Cumberbatch, Doctor Strange arriverà in Blu-Ray, DVD, Blu-Ray 3D e Steelbook Blu-Ray il 1° Marzo nei negozi italiani.

Le edizioni Home Video conterranno uno sneak peek alla Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel, che potete guardare QUI.