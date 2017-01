Doctor Strange: gli artwork rivelano una versione alternativa del costume

Il concept Artistha appena rilasciato alcuni primi design di, che dimostrano come il costume fosse diverso all'inizio della lavorazione del film.

Doctor Strange è stato indubbiamente uno dei più grandi successi cinematografici dell'anno per la Marvel: complice Benedict Cumberbatch e il suo carisma, il film ha infatti raggiunto la cifra di 658 milioni di dollari al box office mondiale proprio questo Novembre, diventando il film che ha guadagnato di più nella storia della Marvel. Un annuncio di un possibile sequel non è ancora arrivato, ma sicuramente dovrebbe essere nella mente degli scrittori e dei produttori Marvel visto il successo stratosferico del primo capitolo.

Il costume di Stephen Strange è sicuramente molto particolare, soprattutto rispetto a quelli che siamo abituati a vedere addosso ad altri eroi dell'universo cinematografico Marvel: è uno dei più elaborati nonché uno dei più interattivi, ed esattamente come tutti gli altri anche questo è caratterizzato da una serie di variazioni in itinere che rendono l'ultima versione, ovvero quella presentata al pubblico, non c'erto l'unica ad aver visto la luce. Andy Park, uno degli artisti che ha contribuito alla realizzazione del costume, ha rilasciato alcuni artwork che lo dimostrano: il costume è infatti completamente diverso. Potete visionarlo di seguito.