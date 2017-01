Doctor Strange fa il suo ultimo debutto nelle sale del Giappone

Nel corso del fine settimana appena trascorso, la pellicola cinematograficaha finalmente fatto il suo esordio anche sui grandi schermi delle sale cinematografiche nell'ultimo territorio d'uscita, conquistando il primo posto ai box office giapponesi.

Il film diretto dal regista Scott Derrickson, che ci ha catapultato in un fantasmagorico viaggio attraverso realtà parallele con il Mago Supremo, è riuscito a guadagnare un bottino di circa 4,5 milioni di dollari solo nel suo weekend di apertura in Giappone.

La pellicola, che vede come attore protagonista Benedict Cumberbatch, è ora arrivata ad un totale a livello mondiale di 644.000.000 di dollari, di cui 433 milioni sono stati ricavati dai mercati internazionali. I Marvel Studios possono essere contenti di questa prestazione e già si sta parlando dell'inizio di un nuovo franchise nel Marvel Cinematic Universe. Questi ottimi risultati, infatti, hanno aperto la strada alla realizzazione di un sequel, che Scott Derrickson ha già ammeso di voler realizzare.