Doctor Strange: ecco gli errori sul set del cinecomic Marvel

Questo 1° marzo arriva in tutti i negozi italiani, l'edizione home video di, il cinecomic dei Marvel Studios uscito lo scorso ottobre nelle sale cinematografiche.

In attesa di poterlo acquistare, la Marvel ha diramato in rete un estratto dagli errori sul set e una featurette dalla pellicola. Potete trovare tutto qui di seguito.

Benedict Cumberbatch interpreta l'iconico supereroe dei fumetti della Marvel in Doctor Strange, dove è affiancato da Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. Firma la regia Scott Derrickson.

Mentre il sequel non è ancora stato annunciato ufficialmente, rivedremo lo Stregone Supremo sia in Thor: Ragnarok, in arrivo a novembre, e in Avengers: Infinity War, che uscirà a maggio 2018.