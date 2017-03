Doctor Strange: diffusi nuovi straordinari video dietro le quinte e concept art

La, uno studio creativo fondato da, e, che riunisce altrettanti talentuosi artisti e che ha lavorato agli effetti visivi di numerosi film, hanno rilasciato su YouTube dei nuovi video che svelano gli eccezionali effetti VFX realizzati per la pellicoladi, insieme a nuovi concept art.

I video ci svelano l’incredibile lavoro dietro la realizzazione della lotta tra l'Antico e Kaecilius che apre il film, oltre a mostrare le origini della Dimensione Oscura, la creazione di Dormammu, del Mantello della Levitazione e molto altro ancora!

Doctor Strange, secondo molti ingiustamente, ha dovuto riconoscere la supremazia de Il Libro della Giungla alla premiazione degli Oscar e dei BAFTA Awards di quest'anno, ma è impossibile negare che gli effetti visivi del film sono qualcosa di, se non innovativo, veramente eccezionale per cura dei dettagli e perizia nella realizzazione. Grazie alle due società che hanno lavorato sui VFX del film di concerto con la Industrial Light & Magic, la Luma Pictures e Framestore, è possibile ora sperimentare il complicato processo di creazione del Multiverso e farsi un giro tra le infinite realtà del Doctor Strange.

I concept art invece, creati da Alexander Mandradjiev, ci mostrano una rappresentazione visiva preliminare di Dormammu, che però ricorda già molto da vicino il suo look di "presenza energetica fluida" del film, e delle porte di accesso alla Dimensione Oscura di Hong-Kong, oltre che una suggestiva visione del mantello di Strange.

Doctor Strange segue le vicende di Stephen Strange, un medico chirurgo le cui mani, per uno scherzo del destino, vengono seriamente ferite in un incidente automobilistico. Per cercare una cura e poter tornare a esercitare la sua professione, si spingerà fino a Kamar-Taj, cittadina dell’estremo oriente dove risiede l’Antico, una donna dagli immensi poteri mistici. Qui Strange imparerà a curare il proprio spirito, e che il mondo che sperimentiamo con i nostri sensi è solo uno dei molti che costituiscono il Multiverso.

Doctor Strange è ora disponibile in DVD e Blu-ray.