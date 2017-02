Doctor Strange: confermato un easter egg

L'edizione home video dista arrivando, ma la versione digitale è già disponibile. Grazie a questo, i fan hanno potuto avere una conferma su un possibile easter egg del cinecomic Marvel Studios.

In una delle sequenze più interessanti del film, il nostro Doctor Strange fa un 'viaggio psichedelico' (grazie all'Antico) tra diversi mondi e multiversi. In un frammento sembra finire in un multiverso simile al Regno Quantico visto in Ant-Man (foto qui sotto). Speculazioni che non hanno mai ricevuto conferma... fino ad oggi.

Scott Derrickson, nel commento audio dell'edizione home video, ha confermato che quello è proprio il Regno Quantico visto in Ant-Man! Secondo le indiscrezioni, dovremmo rivederlo nel prossimo Ant-Man and the Wasp, le cui riprese partiranno a breve, per un'uscita fissata nel 2018.