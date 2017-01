Doctor Strange, il concept artist diffonde dei look differenti per il costume

Manca poco alla release in Home Video di, cinecomic Marvel diretto da Scott Derrickson approdato nei cinema internazionali lo scorso Ottobre.

Oggi, l'artista Andy Park, che lavora da anni come concept artist per i Marvel Studios, ha messo online dei nuovi concept art che mostrano delle versioni differenti del costume di Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

Potete vederli dopo il salto. Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Diretto da Scott Derrickson (Sinister, The Exorcism of Emily Rose), Doctor Strange arriverà in Home Video il 28 Febbraio negli Stati Uniti e probabilmente intorno al 1° Marzo in Italia. Questa la sinossi ufficiale: