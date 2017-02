Doctor Strange: Benedict Wong parla del ruolo di Tilda Swinton

Nella giornata di oggiè stato pubblicato in, così da consentire a tutti di recuperare la visione del film da casa.ha sfruttato l'occasione per parlare del casting più discusso del, quello di

Nonostante Tilda Swinton sia un'attrice di grande successo e ancor più grande talento, il suo casting per il ruolo dell'Antico ha destato più di una perplessità: il personaggio, infatti, è storicamente rappresentato come un anziano maestro tibetano. Nonostante questo, però, la performance dell'attrice è stata apprezzata, soprattutto dai colleghi.



L'uscita del film in Digital HD è stata occasione non solo per vedere i dietro le quinte del film, ma anche per discutere del tema. Ecco cosa ha dichiarato in proposito Benedict Wong a ComicBook: "Se ti concentri sulla vera essenza dell'Antico, questa sua natura eterea e senza tempo, allora non è difficile capire che non c'è attrice migliore di Tilda Swinton per interpretare il ruolo. Penso che sia stata incredibile."



Benedict Wong farà parte del cast di Avengers: Infinity War, riprendendo il ruolo che ha già interpretato proprio in Doctor Strange. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!