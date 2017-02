Doctor Strange: Benedict Cumberbatch rivela chi vorrebbe per la regia del sequel

Attualmente, isono al lavoro su molteplici produzioni, e non è stato ancora annunciato il sequel di, molto probabile visto l’enorme successo del primo film.

Oggi, Benedict Cumberbatch, interprete del protagonista Stephen Strange, ha dichiarato che per il secondo film vorrebbe nuovamente Scott Derrickson alla regia, con cui ha vissuto un bellissimo periodo sul set.

«È un grande. Ha dovuto fare un doppio lavoro sul set: mentre editava ed approvava gli effetti speciali, allo stesso tempo doveva mettere in scena queste grandi sequenze d’azione dal vivo controllando le inquadrature, gli angoli, qualsiasi parte visiva e le performance degli attori. Doveva essere tutto perfetto. Ed è riuscito a fare tutto ciò con grande capacità, e l’ottimo risultato si è visto sul grande schermo. Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro, secondo me Scott Derrickson sarebbe una grande scelta per dirigere il sequel».

Che ne pensate? Vi piacerebbe il ritorno di Derrickson dietro la macchina da presa?