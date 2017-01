Doctor Strange 2: Scott Derrickson anticipa alcuni possibili elementi del film

Dopo la candidatura del film agli Oscar per gli effetti visivi, ie irilasceranno la Home Edition diil mese prossimo e, intanto, il registaha già parlato degli elementi che potremmo trovare nel secondo capitolo della storia del personaggio.

In particolare, al regista è stato chiesto se gli elementi horror più apertamente soprannaturali dei fumetti (Dracula, Nightmare) potrebbero avere un posto in Dottor Strange 2 e, in generale, nel Marvel Cinematic Universe. Derrickson ha risposto: "Io non escluderei nulla a priori. Questa è sicuramente la direzione verso cui fumetti si sono diretti negli anni '80, ma penso anche che sia stato probabilmente il periodo più debole dei fumetti. Le dimensioni si alternano e le possibilità del multiverso che abbiamo istituito con il primo film ci danno già possibilità illimitate. I fumetti, specialmente i fumetti di Lee / Ditko, hanno sempre spinto in luoghi e storie inaspettatamente strani e questa tendenza è continuata a lungo. Quindi direi che con il Dottor Strange tutto è possibile e io personalmente non mi sento di escludere niente.".

Mentre Derrickson sembra titubante nel confermare o negare quale sarà la direzione che il franchise prenderà, la sua dichiarazione sembrava indicare che, a sua parere, l'elemento horror è stato il punto più basso per i fumetti. Egli ha affermato in passato che considerava Nightmare uno dei suoi villain preferiti di Dottor Strange, ma le sue parole ci confermano che non significa necessariamente che il personaggio apparirà nel sequel o che il film si avvicinerà maggiormente al genere horror.