Doctor Dolittle: fissata la data d'uscita per il remake con Robert Downey Jr.

Continuano le anticipazioni sulle future stagioni cinematografiche direttamente dal CinemaCon di Las Vegas, dove laha rivelato la data d'uscita di un nuovo e interessante adattamento e la modifica alla release di uno dei film più attesi dell'anno.

Stiamo parlando dell'annunciato remake del Docotr Dolittle che vedrà protagonista Robert Downey Jr. e di Baby Driver di Edgar Wright. Il primo progetto sarà diretto dal Premio Oscar Stephen Gaghan e si baserà sempre sulle storie create da Hugh Lofting. A produrre il film troveremo anche Susan Downey, seconda moglie di Robert, per un'uscita prevista nelle sale il 24 maggio 2019.



Più vicino e già lodatissimo dalla critica è invece Baby Driver, un action-comedy sfrenata e virtuosa sulla quale la major sembra puntare moltissimo, tanto da anticiparne la data d'uscita dal 11 agosto 2017 al 8 giugno, più di mese di differenza. Il film racconta la storia di un pilota (Ansel Elgort) che basa le sue fughe sulla soundtrack che ascolta sempre durante dei rocamboleschi inseguimenti. Quando incontra però la ragazza dei suoi sogni (Lily James), Baby decide di abbandonare la sua vita criminale, se non fosse per un'ultima rapina organizzata da un boss (Kevin Spacey) che metterà a rischio la sua vita.