Disney World si "traveste" per Halloween: il bellissimo video in Time - Lapse!

inizia a sentire l'atmosfera della "notte delle streghe"! E' appena uscito via social un video stupendo che mostra come il parco divertimenti si stia attrezzando, cambiando "veste", per onorare l'evento!

La celebrazione che si terrà al parco divertimenti, la Disney’s Halloween celebration, si chiama Mickey’s Not So Scary Halloween, (l'Halloween non troppo spaventoso di Mickey) e si propone di deliziare, non di spaventare gli avventori. Ci saranno una varietà incredibile di meravigliose ambientazioni e, non solo! Tanti, tantissimi deliziosi dolci!

Sia Disney World che Disneyland offrono un calendario foltissimo di attività e di eventi ai quali i fortunati potranno partecipare. Noi, nel nostro piccolo, possiamo acchiappare un po' di quella magia da questo video in time lapse che è stato diffuso via Twitter proprio dai canali ufficiali Disney.