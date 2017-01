Disney raggiunge i 3 miliardi di dollari al box office nazionale nel 2016

Nel 2015 fu laad aggiudicarsi la vetta come lo studio con il più alto incasso globale al box office negli Stati Uniti. Nel 2016 abbiamo assistito tuttavia a un cambio ai vertici: laha infatti scalzato Universal dal primo posto, diventando la major con il più alto incasso del 2016.

Nel 2015 Universal era riuscita a dominare grazie sopratutto ai 2.4 miliardi di dollari incassati per Jurassic World e Fast and Furious 7.

Nell'anno appena trascorso invece le cose sono andate in modo differente: è la Disney ad aver ottenuto il maggior bottino globale negli States.

Per la prima volta nella storia uno studio è riuscito a raggiungere i 3 miliardi di dollari, e questo risultato arriva in gran parte grazie al successo di Rogue One: A Star Wars Story, che ha ottenuto il 26,4 % della quota di mercato complessiva. Era dal 2003 che la Disney non arrivava in cima a questa classifica, mentre al secondo posto quest'anno segnaliamo il risultato di Warner Bros., con 1.9 miliardi di dollari incassati e il 16,7 % della quota di mercato.

Il 2016 ha fatto registrare nove film in grado di superare la quota di 300 milioni di dollari negli Usa, cinque dei quali targati Disney. Inoltre, tre di questi cinque film Disney hanno abbattuto la soglia dei 400 milioni di dollari: Captain America - Civil War, Rogue One: A Star Wars Story e Alla ricerca di Dory.

Il 2017 si prospetta un anno interessante, con Warner Bros. e Universal che tenteranno di minacciare l'egemonia della Disney. Anche se solo uno di questi tre studios potrà proporre qualcosa come Episodio VIII.