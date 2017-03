Disney prepara un reboot di Tron, Jared Leto in trattative

La saga dipotrebbe tornare. A quanto pare la Walt Disney Pictures ha deciso di procedere con un nuovo capitolo del franchise, svela il The Hollywood Reporter, definito una sorta di 'reboot'.

Dopo solo qualche giorno le ultime dichiarazioni di Joseph Kosinski, The Hollywood Reporter spiega che la Disney ha intenzione di realizzare questo terzo Tron; Jared Leto è attualmente in trattative per interpretare il protagonista. Leto dovrebbe dare il volto ad Ares, un personaggio ideato da Kosinski proprio per l'attore premio Oscar quando stava sviluppando Tron: Ascension.

E proprio da Tron: Ascension, scritto da Jesse Wigutow e David DiGilio, prenderà molti elementi questo nuovo film. Non è chiaro se i personaggi di Sam Flynn e Quorra saranno inclusi, in qualche modo, nella pellicola o, semplicemente, verrà realizzato un soft reboot ambientato nello stesso mondo dei precedenti capitoli.

Justin Springer produrrà il film insieme a Emma Ludbrook e Leto.