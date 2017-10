Disney, il CEO Bob Iger conferma: "Lascerò il mio incarico nel 2019"

Il rumor girava già da giorni, ma nel corso di un'intervista allo stesso CEO della, ha avuto modo di confermare le voci sul suo prossimo ritiro dall'attuale carica all'interno della prolifica compagnia.

Scherzando, infatti, Iger ha rivelato: "Questa volta mi ritiro sul serio". Il CEO di 66 anni ha assuto il prestigioso incarico nel 2005, e si devono a lui le acquisizioni della Pixar nel 2006, della Marvel nel 2009 e infine della LucasFilm nel 2012. Adesso sarebbe intenzionato a lasciare la posizione a metà del 2019, proprio quando arriverà il servizio streaming della compagnia attualmente molto chiacchierato e discusso.



Iger ha iniziato la sua carriera alla ABC, venendo nomianto Presidente dalla ABC Network Television Group nel 1993. Successivamente divenne Presidente della Walt Disney International nel 1999, raggiungendo la carica di COO di Disney solo l'anno successivo.



Tra gli ultimi film sotto la sua amministrazione ci saranno A Wrinkle in Time con Chris Pine, Avengers: Infinity War dei fratelli Russo e Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, oltre che allo spin-off su Han Solo e Ant-Man and The Wasp.