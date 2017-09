Disappearance: trailer e poster per il film romeno atteso a Venezia 74

New Europe Film Sales ha diffuso ufficialmente in streaming il primo trailer di), film in concorso nella sezionedella 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Diretto da Ali Asgari e appartenente alla cosiddetta New Wave Romena – che una decina d’anni fa si palesò al mondo con La morte del signor Lazarescu di Cristi Puiu – il film ha per protagonisti Sadaf Asgari, Amir Reza Ranjbaran, Nafiseh Zare, Sahar Sotoodeh e Mohammad Heidari. Di seguito trovate anche il poster ufficiale.

Sinossi: Nella notte di un freddo inverno dell’odierna Teheran, una coppia di giovani amanti si imbatte in un problema non indifferente e avrà solo poche ora per risolverlo. Passeranno da ospedale a ospedale per cercare aiuto, ma tutti si rifiutano di ricoverare la giovane e fornirle le cure mediche di cui ha un disperato bisogno. Mentre cercano una soluzione, dovranno anche nascondere ciò che è accaduto ai loro genitori. Come se non bastasse, la relazione della coppia vive una crisi e dovrà affrontare un futuro incerto, bloccata com’è tra tradizioni conservative e il desiderio di una vita moderna.