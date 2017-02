Dig Two Graves arriverà nelle sale cinematografiche a Marzo

Il distributoreha annunciato l’acquisizione dei diritti di distribuzione del thriller gotico. Il film, un thriller sovrannaturale ambientato negli anni '70, arriverà nelle sale americane il 24 Marzo 2017, la data italiana non è ancora disponibile.

Scritto e diretto da Hunter Adams (The Hungry Bull), Dig Two Graves ha un cast d’eccezione: Ted Levine, Samantha Isler, Danny Goldring, Troy Ruptash e Rachel Drummond. Si tratta di un gruppo d’attori molto ben assortito e con esperienze diverse: alcuni vengono da grandi film come Il Silenzio degli Innocenti e Il Cavaliere Oscuro, altri da produzioni televisive come Supernatural e Ray Donovan.

Il film racconta una storia sovrannaturale e violenta ambientata negli anni ’70 in una piccola cittadina: la giovanissima Jacqueline Mather incontra tre misteriose creature dopo aver perso il fratello in uno strano annegamento. Le creature possono riportare in vita il giovane, ma a caro prezzo.

Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Dig Two Graves!