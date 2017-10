Dick Cheney: Tyler Perry sarà Colin Powell nel biopic diretto da Adam McKay

È quest'oggi il puntualissimoche ci informa di un'ulteriore new entry nel cast dell'atteso biopic su Dick Cheney diretto dae con protagonista, dato che la produzione ha ingaggiato il comicoper vestire i panni di

Powell è passato alla storia per essere il Generale stellato coinvolto nel caso dell'Invasione in Iraq del 2003 e anche per essere divenuto successivamente il Segretario di Stato sotto la Presidenza di Goerge W. Bush.



Perry va così a raggiungere un già nustritissimo cast composto da Steve Carell nei panni di Donald Rumsfeld, Amy Adams come Lynne Cheney, Sam Rockwell in quelli di Bush, Lisa Gay Hamilton nelle vesti di Condoleezza Rice e Bill Pullman in un ruolo non meglio specificato. La storia del biopic racconterà la carriera di Cheney, considerato ancora oggi uno dei vice presidenti americani tra i più influenti nell'intera storia del paese.



Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.